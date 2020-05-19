Ярославль, 19 мая, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Ярославский водоканал с начала 2020 года отремонтировал более 4 километров сетей по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Ярославльводоканал Работы на улице Закгейма

Специалистами водоканала были определены проблемные и изношенные участки подземных коммуникаций на дорогах, которые вошли в реализацию проекта в 2020 году. Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения запланирован на 14 магистралях города.

С начала года работы выполнены на улицах Суркова, Куропаткова, Кудрявцева, Карабулина, Колышкина и проспекте Машиностроителей.

Работы по замене сетей централизованной наружной системы холодного водоснабжения в настоящее время ведутся на улицах Пушкина, Носкова, 1-ая Тормозная, 1-я Забелицкая, Балтийская, Максимова, Рыкачева.

В Красноперекопском районе города масштабные работы проводятся на улице Закгейма. На объекте задействовано несколько единиц техники, работает бригада из 5 человек.

«На улице Закгейма будут укладывать новый асфальт, и мы не можем себе позволить после ремонта дороги менять старую трубу. Поэтому сейчас мы меняем трубопровод холодного водоснабжения диаметром 500 мм на трубу диаметром 400 мм методом «труба в трубу». Старый трубопровод свой срок жизни отработал, а это более 50 лет, и пришла пора его обновить. Также будет производится замена водопроводных вводов», — сообщил технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин.

Работы на улице Закгейма начались в апреле. Вначале необходимо было проложить временный водопровод, чтобы жители не чувствовали неудобств с водоснабжением. Сейчас во всех домах вода есть. На этом участке работы будут завершены в течение трех недель.