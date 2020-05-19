«Ярославльводоканал» обновил более четырех километров сетей по нацпроекту
Ярославль, 19 мая, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Ярославский водоканал с начала 2020 года отремонтировал более 4 километров сетей по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.
Специалистами водоканала были определены проблемные и изношенные участки подземных коммуникаций на дорогах, которые вошли в реализацию проекта в 2020 году. Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения запланирован на 14 магистралях города.
С начала года работы выполнены на улицах Суркова, Куропаткова, Кудрявцева, Карабулина, Колышкина и проспекте Машиностроителей.
Работы по замене сетей централизованной наружной системы холодного водоснабжения в настоящее время ведутся на улицах Пушкина, Носкова, 1-ая Тормозная, 1-я Забелицкая, Балтийская, Максимова, Рыкачева.
В Красноперекопском районе города масштабные работы проводятся на улице Закгейма. На объекте задействовано несколько единиц техники, работает бригада из 5 человек.
Работы на улице Закгейма начались в апреле. Вначале необходимо было проложить временный водопровод, чтобы жители не чувствовали неудобств с водоснабжением. Сейчас во всех домах вода есть. На этом участке работы будут завершены в течение трех недель.