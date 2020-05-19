Санкт-Петербург, 19 мая, 2020, 13:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 19 мая ожидается гроза. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная реки Фонтанки

«Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: ФГБУ «Северо-Западное УГМС» прогнозирует: 19 мая в Санкт-Петербурге ожидаются грозы», — говорится в сообщении.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, напоминают спасатели. В МЧС советуют отключить радио и телевизор, избегать использования мобильного телефона и электроприборов, не касаться металлических предметов.

По данным гидрометцентра по Северо-Западу, 19 мая в городе на Неве ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие дожди. Ветер западных направлений слабый.

Температура воздуха ночью +3…+5 гр., днем +10…+12 гр. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.