Обнинск, Калужская область, 19 мая, 2020, 13:04 — ИА Регнум. В Калужской области ранее судимый 38-летний житель Боровского района обвиняется в краже двух женских пальто. Верхнюю одежду мужчина снял с женских манекенов, выставленных у входа закрытого павильона торгового центра в Обнинске. Об этом 19 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

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Украденные пальто стоят 13,7 тыс. рублей. Подозреваемого в краже задержали, но, по его словам, он уже успел продал пальто прохожему.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.