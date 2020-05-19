Владикавказ, 19 мая, 2020, 12:33 — ИА Регнум. В Северной Осетии активную помощь медикам оказывают волонтеры. Один из них — студент Северо-Осетинской государственной медицинской академии, волонтер-медик Вартан Гарибян. Он с первых дней борьбы с коронавирусом в республике работает в штабе, координирующем проведение акции #МыВместе, организованной волонтерами-медиками.

Пресс-служба отделения ОНФ в РСО-Алании Волонтер акции #МыВместе Вартан Гарибян

В зону ответственности волонтера входит оказание населению услуг по доставке лекарств из аптек по заявкам, а также развоз продуктовых наборов по адресам нуждающихся.

«Когда началась пандемия, мысли отсидеться дома и переждать никогда не возникало. У меня есть машина и свободное время, и я предложил свою помощь», — рассказал Гарибян.

Он также отметил, что помощь волонтеров очень нужна, особенно тех, у кого имеется личный транспорт, — это ускоряет доставку необходимых лекарств и продуктов питания. А люди отвечают добровольцам благодарностью, что очень ценно для волонтеров.

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