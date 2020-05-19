Ярославль, 19 мая, 2020, 12:30 — ИА Регнум. В Ярославской области большинство госпитализированных больных с симптомами COVID-19 не имеют положительных тестов на коронавирус. Такие данные приводит губернатор области Дмитрий Миронов. Причем число таких больных за последние две недели выросло почти в три раза.

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Так, по данным губернатора, на 19 мая в регионе в «ковидных» клиниках находится 649 пациентов. Из них лишь у 178 подтверждена коронавирусная инфекция, остальные 471 — «с типичной клиникой COVID-19». То есть 72,5% заболевших не имеют подтвержденного лабораторией диагноза.

Похожая картина наблюдалась и две недели назад. 6 мая, по словам заместителя председателя правительства Ярославской области Анатолия Гулина, в больницах находилось 169 пациентов с подтвержденным диагнозом и 271 с симптомами COVID-19, но без подтвержденного результата анализа (61,5% от общего числа госпитализированных — 440). Как видно из официальной статистики, число пациентов с подтвержденным диагнозом почти не меняется — 170−180 человек. А вот количество «неподтвержденных» больных выросло почти в 2,8 раза.

Сравнение данных позволяет сделать два предположения. Либо точность официальных тестов Роспотребнадзора на коронавирус в Ярославской области составляет менее 30%, либо лаборатории не справляются с тестированием, задерживая тесты даже для госпитализированных больных более чем на две недели. Либо имеют место оба фактора. Стоит отметить, что «неподтвержденные» больные не попадают в официальную статистику ни по заболевшим, ни по умершим.