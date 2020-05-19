Ульяновск, 19 мая, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявлено 96 новых носителей коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным на 19 мая (10:35 мск), всего в Ульяновской области официально выявлено 1462 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 96.

Выросло число выздоровевших пациентов. Всего с начала пандемии в регионе переболели COVID-19 370 человек, в том числе за последние сутки выздоровление зарегистрировано у 90 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области прокуратура потребовала устранить нарушения прав медицинских работников при выплате «стимулирующих».

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