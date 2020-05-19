Владикавказ, 19 мая, 2020, 12:17 — ИА Регнум. Студентка из Северной Осетии Камила Керимова с первого дня работы госпиталя для пациентов с COVID-19 работает на приеме больных. Она, не раздумывая, приняла решение остаться помогать своим старшим коллегам-врачам, несмотря на опасность.

Пресс-служба отделения ОНФ в РСО-Алании Волонтер-медик Камила Керимова

Девушка учится на педиатрическом отделении медакадемии и трудится в приемном отделении Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи уже 3,5 года.

«За это время все сотрудники отделения стали для меня семьей, и я, узнав, что они самоотверженно будут бороться за жизнь больных коронавирусной инфекцией, когда она дойдёт до нашей республики, без всяких сомнений решила остаться с ними и помогать, ведь именно в это время им как никогда требовалась моя помощь», — рассказала будущий врач.

По словам Камилы Керимовой, несмотря на всю сложность работы в период борьбы с коронавирусом, она смогла воочию убедиться в правильности выбора профессии. В Северной Осетии к акции #МыВместе присоединились несколько сотен волонтеров-медиков, в том числе студентов Северо-Осетинской медицинской академии.