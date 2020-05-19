Санкт-Петербург, 19 мая, 2020, 12:30 — ИА Регнум. Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравил губернатора Северной столицы Александра Беглова с днем рождения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского парламента.

Александр Беглов

19 мая Александру Беглову исполнилось 64 года. Он возглавляет Петербург с октября 2018 года, когда президент Владимир Путин отправил в отставку предыдущего губернатора Георгия Полтавченко и назначил Беглова врио губернатора. На пост главы региона Беглова избрали в сентябре 2019 года.

Вячеслав Макаров передал ему поздравления от имени всех депутатов ЗакСа и назвал Беглова «выдающимся государственным деятелем».

«Ваш огромный опыт работы в строительной индустрии, талант руководителя и организатора, рачительного хозяйственника, политическая мудрость и уникальные человеческие качества послужили основой для всеобщего признания и уважения. Петербуржцы абсолютным большинством голосов поддержали Ваш лидерский курс развития нашего прекрасного города, избрав Вас на должность губернатора. Все мы уверены — Ваша концепция умного, открытого, социального и комфортного города позволит Санкт-Петербургу достичь новых высот, достойных одной из ведущих мировых столиц», — написал лидер петербургских единороссов.

Вячеслав Макаров пожелал градоначальнику здоровья, благополучия и «новых успехов в служении» людям, городу и России.