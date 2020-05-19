Ярославль, 19 мая, 2020, 11:57 — ИА Регнум. Старейший театр страны — Российский академический театр драмы им. Федора Волкова в Ярославле — первым из отечественных трупп начал репетиции. Об этом сообщала пресс-служба учреждения культуры.

Волковский театр

Как известно, в середине марта распоряжением Министерства культуры деятельность всех театров была приостановлена. Многие из них перешли на работу в онлайн-формате. Однако, по признанию актеров и режиссеров трансляции и различные виртуальные акции никак не могут заменить настоящий театр.

Сегодня артисты театра приступили к репетициям двух спектаклей. Первый — «Забыть Герострата!» по знаменитой пьесе Григория Горина: постановку осуществил нынешний художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис. Второй — «Сирена и Виктория» по сюжету Александра Галина.

Работа над мюзиклом «Еврейское счастье» в хореографии Егора Дружинина отложена в виду большого участия актеров, а следовательно невозможности соблюсти рекомендации Роспотребнадзора.