Калуга, 19 мая, 2020, 12:11 — ИА Регнум. 114 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 19 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» В регионе начинается тестирование на антитела беременных женщин в роддомах и пожилых граждан, проживающих в социальных учреждениях

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 2750 положительных тестов. 2118 человека находятся на лечении. 613 человек выздоровели, 19 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (503), в Обнинске (399), Боровском районе (233), в Малоярославецком районе (182) в Жуковском районе (113) и в Людиновском районе (95).

Ежедневно в области проводится около 1200 лабораторных исследований на коронавирус. Начинается тестирование на антитела беременных женщин в роддомах и пожилых граждан, проживающих в социальных учреждениях.