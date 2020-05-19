Казань, 19 мая, 2020, 11:40 — ИА Регнум. Прямые рейсы Казань — Ярославль с 19 мая возобновляет авиакомпания «ЮВТ АЭРО», сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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С начала апреля из-за распространения коронавируса полеты по данному направлению были приостановлены. С 19 мая рейсы будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и четвергам, перевозки будут выполнять на воздушных судах CRJ-200 вместимостью до 50 человек. По вторникам вылет из Казани в Ярославль запланирован в 16:20, обратно — в 18:30. По четвергам из Казани в Ярославль — в 16:50, из Ярославля в Казань — в 19:00.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что минимальная стоимость перелета составит 2,59 тыс. рублей. В профилактических целях пассажирам рекомендуется находиться в масках и перчатках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 1 июня текущего года впервые начинает полеты по направлению Нижнекамск — Сургут.

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