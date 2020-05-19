Новая Ладога, Ленинградская область, 19 мая, 2020, 11:16 — ИА Регнум. Следователи СКР по Ленинградской области выявили еще один уничтоженный памятник истории и культуры в Новой Ладоге. По данному факту возбуждено очередное уголовное дело. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области.

Фото: пресс-служба СК по Ленобласти. В Новой Ладоге уничтожено «Здание казармы для рабочих Комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX-начала XX вв.»

Второе уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» возбуждено в отношении пока неустановленного лица, которое в ночь с 16 на 17 мая совершило поджог дома 12 «а» по Кузнечному переулку в городе Новая Ладога. Он, как и дом №37 по улице Карла Маркса, также являвшегося памятником истории и культуры и был полностью уничтожен огнем.

Отметим, как и «Жилой дом П.В. Шабанина XIX века», данное строение также было включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия, поскольку являлось «Зданием казармы для рабочих Комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX-начала XX вв.».

«В результате пожара помещение получило повреждения, которые привели к его уничтожению», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина следственными органами СК России по Ленинградской области была незамедлительно организована проверка информации об уничтожении объектов культурного наследия в Новой Ладоге.

Помимо дел об уничтожении памятников архитектуры, возбуждено дело по факту халатности должностных лиц администрации Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района, которыми ненадлежащим образом исполнялись обязанности по противопожарному содержанию и охране памятников культурного наследия.

Кроме того, следствием установлено, что ранее при аналогичных обстоятельствах в этом же населенном пункте на протяжении последних нескольких лет сгорело не менее четырех объектов культурного наследия.

В настоящее время по уголовным делам выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, виновных в произошедшем.