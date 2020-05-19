Кострома, 19 мая, 2020, 11:06 — ИА Регнум. Костромские байкеры объяснили массовое открытие мотосезона в период пандемии коронавируса — передаёт корреспондент ИА REGNUM. 16 мая 2020 года в областном центре у торгового центра «Коллаж» собралось несколько сотен мотоциклистов. Колонна из 200 байкеров проехала по нескольким улицам города и остановилась у Ипатьевского монастыря. Акция в период ограничительных мер вызвала недовольство костромичей.

Открытие мотосезона в Костроме

«На территории Костромской области распоряжением губернатора введён масочный режим и продлены сроки самоизоляции, запрещены все массовые мероприятия, но вчера у ТЦ «Коллаж» и у Ипатия происходит следующая картина — открытие мотосезона. Несколько десятков мотоциклистов, в сопровождении машин и мотобата ДПС, раскатывают по улицам и фестивалят на городских площадках. А что, так можно было?» — написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» предприниматель Михаил Долматов.

Как сообщили ИА REGNUM организаторы акции, на открытии были замечены байкеры из Ярославской и Ивановской областей. Сами мотоциклисты не считают открытие сезона «криминалом». Акция не согласовывалась с местными властями.

«Это мероприятие с большой историей. Оно было заявлено ещё в январе. По традиции 16 мая в Костроме собираются мотоциклисты из разных городов. Все знают, что мотоциклисты — такой народ… Их сложно контролировать. Не было бы организованной колонны, в городе был бы хаос, а тут хоть какой-то порядок. А так — ГИБДД нас поддержало (в неофициальном порядке, — прим. ред.), мы попросили людей приехать с масками и перчатками, минимизировать контакты и взять с собой документы. Люди проехали один раз и успокоились. Да, маски одели в итоге не все — но ровно то же сейчас происходит в магазинах и других общественных местах», — объяснил активист сообщества «МотоКострома» Иван Шишигин.

Отметим, что режим обязательной самоизоляции в Костромской области был введён с 1 апреля 2020 года. По последним данным на 12 мая, в регионе за выход на улицу без уважительной причины было оштрафовано 475 человек.