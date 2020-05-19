Калуга, 19 мая, 2020, 11:20 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области закрыли на карантин детский сад «Забава». У воспитательницы выявлен коронавирус. Сейчас в дошкольном учреждении проводится санитарная обработка, сообщает 19 мая корреспондент ИА REGNUM.

Vestnik-obninsk.ru Детский сад.

Воспитательница посетила детсад 7 мая. В итоге инкубационный период для детей и работников прошёл.

«В настоящее время воспитанники, посещавшие учреждение, чувствуют себя хорошо, новых случаев заболевания не выявлено», — отметила начальник управления общего образования города Татьяна Волнистова.

В Обнинске на данный момент детские сады уже начали посещать порядка 510 детей.

Как рассказал 18 мая на планёрке в горадминистрации руководитель межрегионального управления № 8 ФМБА России Владимир Марков, ситуация с коронавирусной инфекцией остаётся сложной. На лечении находятся 363 обнинца с подтверждённым коронавирусом. Выздоровели 97 человек. На домашнем карантине находятся 1893 человека. Проведено 2111 исследований, в том числе за последние сутки обследованы 87 человек.