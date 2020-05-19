Кострома, 19 мая, 2020, 10:56 — ИА Регнум. В Костромской области наличие SARS-CoV-2 подтвердили у 500 человек. Об этом 19 мая сообщает оперативный штаб. За минувшие сутки положительный результат на коронавирус дали тесты ещё 13 человек.

«Новые случаи заболевания за сутки выявлены у пяти жителей Нерехты, трёх жителей Красного-на-Волге и района. По два инфицированных выявлено в Буе и Костроме, один новый заболевший в Нее», — сообщили в оперативном штабе.

За весь период эпидемии в регионе от вируса вылечились 220 пациентов, в настоящее время в больницах находятся 47 человек, 7 из них нуждаются в ИВЛ.