Ярославль, 19 мая, 2020, 10:35 — ИА Регнум. Медведь, напавший на ярославца, мог вернуться в город. Поэтому было принято решение его ликвидировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Скриншот записи камеры видеонаблюдения Нападение медведя в Ярославле

По мнению специалистов, животное вело себя неадекватно. В течение 15 часов медведь оставался на границе с городской чертой и не уходил в глубь леса. Поэтому медведя пришлось убить.

«Выход дикого зверя в город и нападение на человека без видимых причин уже само по себе неестественно для животного, возможно, имеет место заражения бешенством. Поэтому было принято решение применить оружие и отправить пробы, взятые у животного на экспертизу на предмет наличия заражения бешенством», — рассказал заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 18 мая медведь пришел в Ярославль. Он хаотично передвигался по города, а на улице Панина укусил молодого человека.