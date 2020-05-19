Екатеринбург, 19 мая, 2020, 10:31 — ИА Регнум. 30-метровая стела Уралмашзавода в Екатеринбурге, с которой недавно сняли 11 орденов, будет отреставрирована. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

ИА Красная Весна

Ранее горожане выразили беспокойство из-за того, что копии наград убрали с постамента — рабочие положили их в траву.

Специалисты отремонтируют и покрасят саму стелу, а также проведут реставрационные работы с копиями наград. Их очистят от старого покрытия, а после грунтовки снова покрасят. На поверхность орденов нанесут лак, стойкий к солнечным лучам.

ИА Красная Весна

Вопрос, почему копии наград оказались свалены в траву, в пресс-службе предложили переадресовать подрядной организации:

«Эти вопросы лучше адресовать подрядчику, который выполняет реставрационные работы», — сообщили на предприятии.

Сейчас ордена уже увезли на реставрацию. Обновлённую стелу с наградами представят ко дню рождения Уралмашзавода 15 июля. К этой же дате будет отреставрирован памятник Серго Орджоникидзе.

ИА Красная Весна

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге периодически происходят акты посягательства на памятники культуры и истории. Так, в 2013 году была демонтирована памятная Краснознамённая группа с орденом Ленина.