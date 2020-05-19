Ярославль, 19 мая, 2020, 09:44 — ИА Регнум. В Ярославле за два дня закрыты на карантин три детских сада. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

City-yaroslavl.ru Детский сад

Закрыты детские сады №№ 88, 92 и 243. Там коронавирус выявлен у сотрудников детских учреждений. Дети и родители, которые контактировали с ними, отправлены на домашнюю самоизоляцию.

«Вновь обращаюсь к родителям с просьбой взвесить все риски пребывания ребенка в дошкольном учреждении и постараться найти возможность оставить малыша дома», — обратилась к родителям директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в детских садах региона открыты дежурные группы для детей сотрудников предприятий, которые имеют право работать по постановлениям федеральных и региональных властей.