Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, 19 мая, 2020, 09:13 — ИА Регнум. В ямальском поселении Овгорт борются с паводком. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шурышкарского района.

Пресс-служба администрации Шурышкарского района Укрепления из мешков с песком в Овгорте

В районе введён режим повышенной готовности в связи с паводком в селе Овгорт. В зону подтопления попала 21 придомовая территория. Спасатели укрепили откосы дорожного полотна мешками с песком. Для сдерживания воды завезена глина, для откачки воды применяются помпы. Подготовлены места для вероятной эвакуации жителей.

Отмечается, что с 18 мая уровень воды в реке Сыня идёт на спад.