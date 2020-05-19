Чебоксары, 19 мая, 2020, 09:11 — ИА Регнум. В Чувашии на регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами подан иск о взыскании более 138 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на сайте Арбитражного суда республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скиншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

15 мая в суде зарегистрировано заявление АО «Управление отходами» (г. Москва), ответчиком по делу выступает ООО «МВК Экоцентр» (г. Чебоксары). Согласно документу, размер исковых требований составил 138 087 328,27 рублей.

Дело в настоящее время не принято в производство, детали иска неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году по итогам открытого конкурсного отбора ООО «МВК «Экоцентр» был присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чувашии. 27 апреля 2018 года минстрой заключил с ним соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на десять лет.

АО «Управление отходами» — крупнейший концессионер России в сфере обращения с ТКО. Напомним, в 2014 году общество заключило с минприроды Чувашии концессионное соглашение в отношении межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) мусора. В рамках договора «Управление отходами» получило право на эксплуатацию первой карты, взяв обязательства по строительству второй карты складирования, мусоросортировочного комплекса и мусороперегрузочной станции.