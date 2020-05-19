Ярославль, 19 мая, 2020, 09:10 — ИА Регнум. В Ярославской области прокуратура внесла 23 представления чиновникам по факту задержек выплат предпринимателям по публичным контрактам. После этого власти выплатили бизнесу долги на сумму более 570 млн рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Правительство Ярославской области

Проблема неоплаты государственных и муниципальных контрактов встает в Ярославской области каждый год, о чем неоднократно сообщало ИА REGNUM. На этот раз ситуация дошла до генерального прокурора. Прокуратура выполняла поручение президента по контролю за поддержкой пострадавшего из-за коронавируса малого и среднего бизнеса.

«По результатам проведенного 24 апреля текущего года оперативного совещания Генеральным прокурором Игорем Красновым прокурору Ярославской области дано поручение незамедлительно принять дополнительные меры по погашению имеющейся задолженности перед бизнесом по публичным контрактам. По выявленным фактам нарушения закона и прав предпринимателей прокурорами в Ярославской области внесено 23 представления, в том числе в адрес заместителя губернатора региона и руководителя департамента здравоохранения и фармации области», — сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Всего с начала текущего года надзорное реагирование позволило погасить просроченную задолженность перед субъектами малого и среднего бизнеса в размере более 740 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России назвал Ярославскую область в числе худших по поддержке бизнеса в условиях эпидемии.