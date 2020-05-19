Ярославские власти заплатили бизнесу только после требования Генпрокуратуры
Ярославль, 19 мая, 2020, 09:10 — ИА Регнум. В Ярославской области прокуратура внесла 23 представления чиновникам по факту задержек выплат предпринимателям по публичным контрактам. После этого власти выплатили бизнесу долги на сумму более 570 млн рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.
Проблема неоплаты государственных и муниципальных контрактов встает в Ярославской области каждый год, о чем неоднократно сообщало ИА REGNUM. На этот раз ситуация дошла до генерального прокурора. Прокуратура выполняла поручение президента по контролю за поддержкой пострадавшего из-за коронавируса малого и среднего бизнеса.
Всего с начала текущего года надзорное реагирование позволило погасить просроченную задолженность перед субъектами малого и среднего бизнеса в размере более 740 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России назвал Ярославскую область в числе худших по поддержке бизнеса в условиях эпидемии.