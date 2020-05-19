Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 19 мая, 2020, 09:24 — ИА Регнум. Новый грузопассажирский паром «Василий Ощепков» для Сахалина готовится к спуску на воду. На Амурском судостроительном заводе началась выкатка сформированных блоков второго серийного парома для линии Ванино — Холмск на открытый стапель для окончательной стыковки и формирования корпуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Амурского судостроительного завода.

Пресс-служба Амурского судостроительного завода. Строительство парома «Василий Ощепков»

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Первый сформированный и максимально насыщенный блок будущего автомобильно-железнодорожного парома покинул строительный эллинг 15 мая.

Начался новый технологический этап — сборка судна. Всего судостроителям предстоит вывести из цеха восемь блоков.

«На всех блоках парома перед выкаткой должны быть закрыты все построечные удостоверения, а изделия будут предъявлены заказчику. Сварка корпуса завершится 12 июля. Будут начаты работы по подготовке к монтажу линии вала, который по графику должен начаться в начале августа. Спуск парома планируем произвести в конце сентября», — рассказал старший строитель заказа № 301 Сергей Полещук.

Высокая готовность блоков парома дает корабелам надежду на сокращение сроков строительства. В то же время на Амурском судостроительном заводе не исключают возможных сбоев в работе. Ситуация с пандемией коронавируса может повлиять на сроки прибытия контрагентов для монтажа и пусконаладочных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный заказ на строительство двух паромов для линии Ванино — Холмск Амурский судостроительный завод получил в 2016 году. Первый паром получил имя бывшего директора Амурского судостроительного завода Александра Деева, второй — Василия Ощепкова, основоположника российского самбо и дзюдо, который родился на Сахалине. Срок сдачи паромов в эксплуатацию — 2022 год.