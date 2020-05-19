Калуга, 19 мая, 2020, 11:29 — ИА Регнум. Калужским медикам, работающим с больными COVID-19, апрельские надбавки и аванс за май выплачены в полном объеме, сообщает 19 мая корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Иллюстрация ИА REGNUM Калужская областная инфекционная больница

Как доложила на заседании министр финансов области Валентина Авдеева, всем врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи, которые непосредственно работают с заразившимися пациентами, федеральные выплаты за апрель и майский аванс перечислены на заработные карты. Общая сумма составила 62 млн рублей. Авансовые региональные выплаты за май также произведены. Они составили 16 млн 900 тысяч рублей.

Авансовые федеральные и региональные надбавки за май соответственно составили для врачей — 69 и 44,1 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 37 и 32,8 тыс. рублей, младшему медперсоналу — 14 и 13.6 тыс. рублей. Дополнительные региональные выплаты в размере 10 тыс. рублей поучили медики, которые заразились коронавирусом во время работы. Им были перечислены порядка 2 млн 770 тыс. рублей.