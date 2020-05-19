Ярославль, 19 мая, 2020, 06:15 — ИА Регнум. Егеря нашли и застрелили медведя, напавшего на жителя Ярославля в ночь на 18 мая. Об этом сообщает портал ЯрНьюс со ссылкой на очевидцев происшествия.

Pixabay.com Медведь

Как ранее сообщало ИА REGNUM, медведь напал на человека около полуночи в Дзержинском районе города. Зверя отпугнул таксист, который начал сигналить и включил «аварийку». Утром по следам зверя отправились егеря, которые установили, что медведь покинул город. Но поиски его продолжились. Специалистов насторожило странное поведение животного.

Вечером 18 мая медведь был обнаружен и застрелен недалеко от деревни Бовыкино, это совсем рядом с городом. Будет сделана экспертиза на бешенство.