Киев, 18 мая, 2020, 23:41 — ИА Регнум. Несколько десятков радикалов устроили провокацию у входа в офис известного украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона в Киеве. Об этом 18 мая сообщил ряд украинских СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

Недовольство радикально настроенных националистов вызвала профессиональная деятельность журналиста, который провёл интервью с Игорем Гиркиным (Стрелковым), бывшим лидером ополчения в Донбассе.

По данным телеканала «Общественное телевидение», националисты кричали, что «Гордон взял интервью у террориста ради хайпа», разрисовали стену офиса нецензурными ругательствами в адрес журналиста и забросали офис куриными яйцами.

Всего в нападении на офис принимали участие, по разным данным, от 50 до 100 радикально настроенных молодых людей. На место происшествия была вызвана полиция, сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об избиении в Харькове журналиста, вызвавшего полицию к группе «золотой молодёжи», нарушавшей карантин.