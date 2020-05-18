Санкт-Петербург, 18 мая, 2020, 23:37 — ИА Регнум. По программе оснащения Балтийского флота кораблями новых поколений запланирована передача в его состав серии из шести малых ракетных кораблей проекта 22 800 «Каракурт», указано в поздравительной телеграмме главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова морякам-балтийцам по случаю Дня Балтийского флота, опубликованной 18 мая.

Mil.ru Малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт»

По его словам, «в ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22 800. Четыре из них будут нести на своем борту морской вариант комплекса «Панцирь». Первым таким кораблем станет малый ракетный корабль «Одинцово», на котором в ближайшее время пройдут испытания комплекса «Панцирь».

Как сообщало ИА REGNUM, главным ударным вооружением малых ракетных кораблей проекта 22 800 «Каракурт» являются крылатые ракеты «Калибр-НК». Ранее сообщалось, что пусковые установки этих ракет также пригодны для использования гиперзвуковых ракет «Циркон».