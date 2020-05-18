Екатеринбург, 18 мая, 2020, 23:33 — ИА Регнум. Стела Уралмашзавода предстала перед жителями Екатеринбурга в неприглядном виде — с нее сняли все награды. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА Красная Весна

11 орденов легендарного производителя оказались свалены рядом с постаментом на площади Первой Пятилетки. Это копии реальных наград УЗТМ — Орден Красного Знамени, Орден Великой Отечественной войны I степени и другие знаки.

ИА Красная Весна

В пресс-службе предприятия не ответили на звонки корреспондента ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году в Екатеринбурге демонтировали Краснознамённую группу с Орденом Ленина. Архитектурную композицию вручали горожанам за вклад в разгром фашистов и другие заслуги. Мэр города Александр Высокинский обещает вернуть награду городу.