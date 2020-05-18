Лондон, 18 мая, 2020, 23:08 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть серьезно выросли в ходе торговой сессии 18 мая — Brent установилась выше $35, WTI — выше $32 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent поднялись в цене до $35,30 за баррель, рост марки по отношению к закрытию на прошлой неделе составляет $2,80 (8,62%).

Июльские фьючерсы WTI подорожали на 2,58 (8,74%), до 32,10 за баррель. В ходе торгов марка поднималась до $33,07 за баррель.

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