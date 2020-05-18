Загреб, 18 мая, 2020, 21:52 — ИА Регнум. Президент Хорватии Зоран Миланович в своем аккаунте в соцсети «Фейсбук» написал о сегодняшней дате 18 мая.

Гитлер и Геринг принимают лидера хорватских усташей Анте Павелича

«Никогда не забывать. В этот день в 1941 году Анте Павелич по Римскому договору передал Муссолини большую часть Далмации, где проживали почти 400 000 хорватов. На церемонии подписания в римском Палаццо Венеции присутствовало всё правительство усташей. Чтобы не думать, что это был просто умелый тактический маневр, с намерением свести счеты в нашу пользу в первый момент слабости Италии, есть документы о предательских намерениях Павелича от 1927 года. За год до покушения на Степана Радича и депутатов HRSS (Хорватская республиканская крестьянская партия) в Белграде. Никогда не забывать», — написал Миланович.

Напомним, территориальную передачу северной часть побережья Далмации с городами Шибеник и Сплит, а также прибрежных островов, позже вменяли Павеличу как доказательство предательства интересов Хорватии.

Это не первое открытое выступление президента Хорватии против идеологии и памяти фашистского усташского режима, у которого в Хорватии еще много поклонников.

Ранее, 1 мая, президент посетил акцию памяти погибших хорватских военных в операции «Молния» в 1995 году в Западной Славонии. Акция была организована организацией ветеранов. И когда президент увидел на одном из венков и на майках собравшихся усташское приветствие «Za dom — spremni» («За родину — готовы»), он тут же покинул церемонию. Позже он назвал это провокацией и оскорблением памяти погибших за Хорватию.

Позже он несколько раз высказался, что усташское приветствие нужно запретить законодательно, как нацистскую символику. Он также заявил, что у него хватит голосов в парламенте, чтобы ее законодательно запретить.

Напомним, что в минувшие выходные, 16 мая, в Сараево прошла месса поминовения жертв так называемой «Блайбургской бойни», когда 16 мая 1945 года югославские партизаны в Австрии казнили бежавших туда хорватских усташей и словенских коллаборационистов. С каждым годом всё больше сочувствующих режиму усташей в Хорватии и сакрализирующих события 16 мая 1945 года.

Антифашисты провели в Сараево большой марш протеста с лозунгом «Фашизм — вон!», который поддержали в странах региона в соцсетях.