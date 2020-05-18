Тамбов, 18 мая, 2020, 20:04 — ИА Регнум. Органы занятости Тамбовской области вошли в топ-20 в стране по результатам работы в период пандемии, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

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Федеральное агентство по труду и занятости подвело итоги работы региональных служб занятости населения в особый период: с 9 апреля из-за пандемии коронавируса органы занятости перешли на новый формат работы — дистанционное обслуживание граждан, у которых возникла необходимость получения государственных услуг в сфере занятости. Новый формат работы предусматривает возможность подачи гражданами заявлений о поиске подходящих вакансий только электронном виде — через федеральный портал «Общероссийская база вакансий «Работа в России».

«По итогам работы с 9 апреля по 15 мая служба занятости населения Тамбовской области в составленном Рострудом рейтинге регионов вошла в топ-20 лучших субъектов Российской Федерации. Несмотря на многократное увеличение количества обращений граждан, мы успешно справляемся с поставленными задачами», — отметили в управлении труда и занятости населения области.

Власти подчёркивают, что все заявления, поступившие в указанный период, рассмотрены в установленные сроки и по ним приняты решения в соответствии с законом о занятости населения.

За прошедший месяц в центры занятости населения области через портал «Работа в России» поступило 3600 обращений, что втрое превысило количество обращений в обычный период.

За это время 3400 человек признаны безработными, им назначено соответствующее пособие. Напомним, в настоящее время максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей. Гражданам, потерявшим работу после 1 марта и имеющим детей, дополнительно к пособию выплачивается 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка.

На 18 мая количество безработных в области составляет 6139 человек. Уровень безработицы составляет 1,2%, что значительно ниже среднероссийского показателя. Количество заявленных работодателями вакансий — 8240.