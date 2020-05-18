Тамбов, 18 мая, 2020, 19:52 — ИА Регнум. В Тамбовской области работники здравоохранения «в полном объёме» получили стимулирующие выплаты за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Стимулирующие выплаты за апрель получили 1407 работников медицинских организаций на общую сумму 48,2 млн рублей. Ранее региону на эти цели уже было перечислено 105,1 млн рублей. Кроме того, Тамбовская область заключила дополнительное соглашение с Минздравом России на сумму 244 млн рублей на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам. Правительство России изменило порядок выплат стимулирующих надбавок медикам, которые оказывают помощь больным COVID-19. Речь идет о суммах, ранее анонсированных главой государства и прописанных в постановлении правительства № 484 от 12 апреля. В соответствии с документом, размеры ежемесячных выплат для врачей стационаров составляют 80 тыс. рублей, для среднего медперсонала стационаров и врачей скорой помощи — 50 тыс. рублей, для младшего персонала — 25 тыс. рублей. Их размер теперь не будет зависеть от фактически отработанного времени. В управлении здравоохранения Тамбовской области сделан необходимый перерасчет и все причитающиеся средства 18 мая были перечислены на зарплатные счета. Размеры выплат для медперсонала, утвержденные постановлением № 415 от 2 апреля, по-прежнему будут рассчитываться исходя из фактически отработанного времени. Они составляют от 4,9 тыс. рублей фельдшерам и медсестрам по приему вызовов скорой помощи и младшему медперсоналу, оказывающему помощь в первичном звене, до 24,7 тыс. рублей врачам, работающим в стационарных условиях. Кроме того, губернатор Александр Никитин принял решение поддержать тех работников медорганизаций, которые также участвуют в реализации мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, но при этом не вошли в перечень указанных постановлений правительства. В их числе — уборщики, дезинфекторы, работники диагностических служб, кастелянши и буфетчицы. На эти цели выделены средства из бюджета области в сумме 8,1 млн рублей. Конкретный перечень таких работников утверждается приказом медицинской организации по согласованию с управлением здравоохранения области.

«Мы постарались охватить всех сотрудников, задействованных в этой работе, никого не пропустить. Мы готовы рассматривать все проблемы, которые возникают в связи с начислением этих выплат. Есть недопонимание среди медицинского персонала, приходится разъяснять. Мы создали горячую линию по стимулирующим выплатам, на которую может обратиться любой сотрудник. Оперативно решаем все возникающие вопросы», — пояснила начальник управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина.