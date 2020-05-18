Киев, 18 мая, 2020, 19:10 — ИА Регнум. Украина в нынешних условиях является гарантом международной продовольственной безопасности, должна укреплять этот свой статус и «наращивать мышцы», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Own work Украинский борщ

Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 18 мая.

Глава дипломатии подчеркнул, что в нынешнем мире «еда — это политика».

«Я вообще считаю, что это одна из наших исторических задач. Будучи страной, которая пережила геноцид, катастрофу голодомора, превратиться в страну, являющуюся одним из гарантов международных продовольственных запасов. Это будет полная смена парадигмы, победа исторического, национального масштаба», — отметил Кулеба.

Вместе с тем министр заявил, что для этого надо «очень системно работать», а производителям — меньше жить по принципу «быстро продал, куда угодно, лишь бы продать».

«Мы со своей стороны готовы помогать «аграрке» искать в мире инвесторов и привлекать их в развитие переработки. То есть сеять, собирать, продавать мы научились. Нам бы еще завести денег и научиться добавленную стоимость создавать — и вообще можно будет «жить в шоколаде», то есть «в зерне»», — подчеркнул глава МИД.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министерство экономики заявило, что Украина выйдет в этом году на урожай порядка 65−68 тонн зерна.

«Это меньше, чем в прошлом году, но всё равно… позволяет нам обеспечить продовольственную безопасность на Украине, а также сохранить статус великой экспортной страны», — сказал на брифинге 13 мая министр экономики Игорь Петрашко.