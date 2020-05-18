Калуга, 18 мая, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Очередной случай отравления бытовым газом зафиксирован в Калуге. От неисправной вентиляционной трубы продукты горения попали в помещение. В результате отравились газом двое взрослых и двое детей — шести и девяти лет. Об этом 18 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Kaluga-gov.ru На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям

Детей вместе с матерью поместили в реанимацию. Сейчас их состояние здоровья улучшилось, все были выписаны из больницы. Глава семьи от госпитализации отказался.

«Эту ситуацию надо разобрать «до винтиков», чтобы и наши управляющие компании, и граждане понимали, к чему может привести неудовлетворительное состояние домового газового оборудования, а также внутриквартирного газового оборудования. Все в совокупности приводит вот к таким трагедиям», — заявил временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов.

В Калуге с начала 2020 года уже зарегистрировано 15 случаев отравления газом. Отравились 40 человек. В 2019 году за это время в городе произошло девять отравлений. Пострадали 24 человека.