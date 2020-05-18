Минск, 18 мая, 2020, 18:21 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко

Ранее белорусский парламент принял закон «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Сегодня президент Лукашенко его подписал.

В законе определены те категории граждан Белоруссии, которые подлежат освобождению от наказания. Это несовершеннолетние, беременные женщины, одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, граждане пенсионного возраста, инвалиды I и II группы, ветераны боевых действий, граждане, получившие ранения в период прохождения службы.

Также амнистия распространяется на граждан Белоруссии, которые в свое время участвовали в ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных и обвиняемых.

Министерство внутренних дел Белоруссии уже уточнило, что амнистия касается 5,4 тыс. человек.

Также в законе содержится положение о частичной амнистии — срок наказания в виде лишения или ограничения свободы сокращается на один год. Эта часть закона об амнистии затронет 6,4 тыс. человек.

Уточняется, что частичная амнистия распространяется на граждан, которые были осужденных за коррупцию, а также за некоторые преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Амнистия будет применена в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу.