Ярославль, 18 мая, 2020, 17:31 — ИА Регнум. У шести сотрудников УФСИН России по Ярославской области выявлен коронавирус. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

Фонд «Общественный вердикт» Колония в Ярославской области

«В учреждениях проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Обеспечена изоляция данных сотрудников. Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей, ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России. У контактировавших с заболевшими проведены тестирования на наличие заболевания, у всех отрицательный результат. Все лица также находятся под наблюдением медицинских работников», — сообщили в региональном штабе по ситуации с коронавирусом.

По данным штаба, заболевших COVID-19 среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УФСИН России по Ярославской области нет.