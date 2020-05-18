Костромская епархия не знает, как изменились её доходы из-за коронавируса
Кострома, 18 мая, 2020, 17:24 — ИА Регнум. В Костромской епархии не располагают данными о финансовом положении храмов региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в епархиальном управлении. По словам сотрудников информационно-просветительского отдела, оценить ущерб от снижения посещаемости религиозных организаций на фоне пандемии коронавируса невозможно.
14 мая на официальном сайте Московского Патриархата появилось сообщение, согласно которому патриарх Кирилл сократил годовые отчисления от храмов, монастырей и епархий в Московскую Патриархию за 2020 год на 25% по сравнению с 2019 годом. Получить послабления смогут только те епархии, на территории которых были введены ограничения по посещению храмов прихожанами.
Напомним, 31 марта верующим костромичам посоветовали не ходить в церковь без острой необходимости. Соответствующее распоряжение подписал митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. Священникам вменили в обязанность следить за санитарной безопасностью в храмах и провести с гражданами разъяснительную работу насчёт домашних молитв.