Кострома, 18 мая, 2020, 17:24 — ИА Регнум. В Костромской епархии не располагают данными о финансовом положении храмов региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в епархиальном управлении. По словам сотрудников информационно-просветительского отдела, оценить ущерб от снижения посещаемости религиозных организаций на фоне пандемии коронавируса невозможно.

Наталья Диева Церковь Спаса в Рядах. Кострома

«Каждый приход самостоятельно живёт на средства прихожан. Прихожане приносят, на свечки, на требы жертвуют. Они как-то у себя собирают эти деньги, распределяют на нужды. Так всё происходит. В храме в бухгалтериях есть подсчёт, они делают это для собственных целей. Главный бухгалтер сказала, что епархия не ведёт статистику пожертвований на приходах», — сообщили в Костромской епархии.

14 мая на официальном сайте Московского Патриархата появилось сообщение, согласно которому патриарх Кирилл сократил годовые отчисления от храмов, монастырей и епархий в Московскую Патриархию за 2020 год на 25% по сравнению с 2019 годом. Получить послабления смогут только те епархии, на территории которых были введены ограничения по посещению храмов прихожанами.

Напомним, 31 марта верующим костромичам посоветовали не ходить в церковь без острой необходимости. Соответствующее распоряжение подписал митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. Священникам вменили в обязанность следить за санитарной безопасностью в храмах и провести с гражданами разъяснительную работу насчёт домашних молитв.