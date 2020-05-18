Калуга, 18 мая, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Калужская область по уровню регистрируемой безработицы по состоянию на 1 апреля с показателем 0,43% занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Липецкой области. Об этом 18 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

По состоянию на 12 мая планируется высвобождение работников 74 организаций в связи с их ликвидацией либо сокращением: 902 человека, из них 37 граждан предпенсионного возраста. Численность работников, уволенных с начала 2020 года в связи с высвобождением, составила 801 человека, из них граждан предпенсионного возраста — 27. В девяти организациях переведены на работу с неполным рабочим временем 902 человека. В простое находятся 192 работника семи организаций.

Численность граждан, признанных безработными, составила 4108 человек (158% от уровня 2019 года). Коэффициент напряженности на рынке труда области составил 0,7. В общей потребности в кадрах доля вакансий для рабочих составила 58,2%. Работодатели по-прежнему испытывают потребность в швеях, водителях, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах и электромонтерах. Из числа граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, наиболее востребованы врачи, инженеры, учителя, медицинские сестры и полицейские.