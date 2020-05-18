Ярославль, 18 мая, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Бывший вратарь «Адмирала» Антон Красоткин продолжит карьеру в ярославском «Локомотиве».

ХК «Локомотив» Антон Красоткин

Согласно сообщениям пресс-службы КХЛ, «Локомотив» заключил с голкипером двусторонний контракт на два игровых сезона до 30 апреля 2022 года.

В рамках минувшего сезона Красоткин принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ, одержав в них 7 побед. В среднем голкипер отражал 91,5% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,88.