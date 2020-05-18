Ярославль, 18 мая, 2020, 15:56 — ИА Регнум. В Ярославской области рост выявления коронавируса объяснили поведением ярославцев в майские праздники и увеличением количества тестов. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

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«Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, в региональном Роспотребнадзоре связывают с увеличением числа тестирований на COVID-19: если неделю назад их количество составляло 83 на 100 000 человек, то сейчас 130 на 100 тысяч. Еще одна причина прироста зараженных — увеличением контактов в период прошедших майских праздников. Теплая погода способствовала активным перемещениям: люди посещали дачи, выезжали на природу, гуляли, навещали родных и близких, а также сами принимали гостей, в том числе из других регионов», — сообщили в региональном штабе.

Между тем ярославцы в социальных сетях продолжают жаловаться на отсутствие результатов тестов на коронавирус. Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе выявлено 103 новых случая, это максимальный показатель за время эпидемии. Один человек скончался — мужчина 49 лет.

Власти надеются, что остановить распространение инфекции поможет введенный с 16 мая масочный режим.