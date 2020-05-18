Киев, 18 мая, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников утверждает, что «содержание» Донбасса обходится России в сумму порядка $5 млрд в год.

МЧС ДНР Минное поле в ДНР

Об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина», материал опубликован сегодня, 18 мая.

По информации Киева, подчеркнул Резников, до $1,3 млрд уходит на содержание только гражданской части, бюджетников и около $3,7 млрд — на войну.

«То есть около $5 млрд в год, по нашей оценке… это цифры, понятно, приблизительные», — заявил украинский чиновник.

Резников также дал понять, что украинская власть рассчитывает, что из-за нынешнего кризиса российское финансирование Донбасса резко сократится.

«Для чего империям колонии? Либо выкачивать оттуда какие-то ресурсы, либо какой-то военный потенциал. Крым — это авианосец, только на земле. А какой интерес в Донбассе сегодня… Поэтому, как долго они будут готовы это финансировать, эти $5 млрд при своем нынешнем падении — тоже вопрос… поэтому у нас шанс есть, серьезный, реальный», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее народный депутат «Слуги народа» Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский меняет стратегию относительно Донбасса, поскольку стратегия прошлой власти (президента Петра Порошенко) «оказалась крайне неэффективной».