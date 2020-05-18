Ярославль, 18 мая, 2020, 16:14 — ИА Регнум. В социальных сетях появилось видеозапись нападения медведя на человека в Ярославле в ночь на 18 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения на одном из домов на улице Панина.

Vk.com сообщество «Подслушано в Ярославле» Момент нападения

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пострадал молодой человек, помощь ему была оказана в больнице №9. Медведь укусил его за бедро. Передвижение медведя по городу также зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записях видно, что это не взрослый медведь, а подросток. По городу он двигался очень быстро, почти не останавливаясь.