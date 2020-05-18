Новая Ладога, Ленинградская область, 18 мая, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Поджог объекта культурного наследия в городе Новая Ладога Волховского района Ленинградской области вскрыл систематическое уничтожение неизвестными деревянных домов, несущих культурную ценность, а также халатность местных чиновников. В результате чего возбуждено два уголовных дела. Об этом 18 мая сообщает СК по Ленинградской области.

Фото: пресс-служба СК по Ленобласти. В Ленобласти уничтожен Жилой дом П.В. Шабанина XIX в.

Поджогом объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в городе Новая Ладога Волховского района Ленинградской области заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По его поручению региональные коллеги выехали на место для доследовенной проверки и выяснили, что в ночь с 16 на 17 мая неустановленное лицо совершило поджог дома 37 по улице Карла Маркса. В результате чего, включенное в единый государственный реестр объектов культурного наследия — «Жилой дом П.В. Шабанина XIX века» было полностью уничтожено.

По данному факту было возбуждено уголовное дело «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ». Кроме того, следствием установлено, что это не первый случай поджога в Новой Ладоге. На протяжении нескольких лет, при аналогичных обстоятельствах было уничтожено не менее четырех объектов культурного наследия.

«Органами полиции были возбуждены уголовные дела. В настоящее время уголовные дела изъяты для дальнейшего расследования в следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Систематические поджоги указали, что должностными лицами администрации Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района исполнялись обязанности ненадлежащим образом. В результате чего в отношении них также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.293 УК РФ «Халатность».

"В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, в том числе — причины пожара и лиц, виновных в произошедшем», — говорится в сообщении.

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