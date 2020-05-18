Киев, 18 мая, 2020, 15:17 — ИА Регнум. Уже в ближайшей перспективе стабильность гривны на Украине вряд ли сохранится, заявил сегодня, 18 мая, украинский экономист Александр Гончаров, комментируя ситуацию в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

По мнению эксперта, прежде всего курс гривны провалится из-за ожидаемого роста импорта, который неизбежно приведет к существенному отрицательному сальдо счета текущих операций (раздел платёжного баланса страны, фиксирующий экспорт-импорт товаров и услуг, чистый доход от инвестиций и чистый объём трансфертных платежей).

«Плюс традиционно у нас летом возрастет спрос на иностранную валюту. Также под мощным давлением окажется гривна из-за обрушения в текущем, 2020 году реального сектора украинской экономики и наращивания долговой нагрузки», — отмечает Гончаров.

Эксперт заявляет, что американская валюта в условиях коронакризиса испытывает проблемы, но «у нашей гривны их еще больше, и они разрушительнее».

Гончаров предрекает падение курса до отметки 28−29 грн за доллар через два-три месяца.

ИА REGNUM напоминает, что еще в начале марта курс гривны держался на уровне 24−25 грн за доллар, но с началом кризиса упал до отметки примерно 28 грн. Потом Нацбанк страны обеспечил некоторую специализацию, и сейчас гривна держится на отметке 26,5−27 грн за доллар.

Глава Нацбанка Яков Смолий в одном из интервью заявил, что регулятор не ожидает резких колебаний курса гривны в ближайшие месяцы, добавив при этом, что, если такое колебание и будет, «это не является какой-то страшилкой».