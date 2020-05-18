Ново-Огарево, Московская область, 18 мая, 2020, 15:13 — ИА Регнум. Поручение по строительству на территории Дагестана медицинского центра для лечения COVID-19 дал Минобороны РФ президент России Владимир Путин 18 мая во время совещания в режиме видеоконференции с руководством и представителями общественности Дагестана.

Kremlin.ru Владимир Путин проводит видеоконференцию с руководством и представителями общественности Дагестана

«Хочу поручить Министерству обороны, с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в регионах, оперативно развернуть строительство такого центра в Дагестане не менее чем на 200 мест», — заявил Путин.

Также он поручил МЧС начать масштабную санитарную обработку общественных мест в республике, а Минздраву — подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации.

Отметим, ранее глава Республики Дагестан Владимир Васильев во время данного совещания обратился к федеральным властям с просьбой построить в республике инфекционный госпиталь.