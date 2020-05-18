Москва, 18 мая, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Уголовное преследование грозит действующей судье Римме Шатовкиной (Новосибирская область), а также судьям в отставке Геннадию Петрухову (Оренбургская область), Светлане Самгиной (Нагатинский суд Москвы), Александру Сычеву (Смоленская область), Станиславу Крупину (Московская область), Светлане Мартыновой (Ростовская область) и Евгению Капустину (Воронежская область).

При этом некоторые судьи могут стать обвиняемыми сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса РФ.