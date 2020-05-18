Киев, 18 мая, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Украинский ученый, автор учебника географии для 8-го класса, профессор Петр Масляк пожаловался, что против него осуществляется «спланированная акция».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Об этом он заявил через социальные сети, комментируя скандал вокруг учебника.

ИА REGNUM напоминает, что возмущение общественности вызвал тезис Масляка и его соавторов о том, что предки множества европейских народов (испанцев, французов, португальцев и др.) могли когда-то выйти из Галичины — региона на западе Украины. Такой вывод ученый сделал на основании того, что Франция ранее называлась Галлия, а в современной Испании есть провинция Галисия. Ситуация широко обсуждалась в СМИ 16 мая, а на следующий день, 17 мая, минобразования удалило с официального сайта электронную версию учебника. Судьба «бумажных» книг пока остается неясной.

Масляк в своем комментарии подчеркивает, что благодаря его работе впервые в истории Украины «правда об Украине, хотя и в очень ограниченном тираже» дошла непосредственно в школу, детям, их родителям и учителям.

«Теперь нашим заклятым врагам становится страшно. Они привыкли веками не только убивать нашу нацию физически, а и зомбировать тех, кто выжил, московской ложью, лукавством и фарисейством», — заявил профессор.

Официальных комментариев от министерства образования относительно этой ситуации пока не последовало.