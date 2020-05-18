Балашиха, Московская область, 18 мая, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Большинство пешеходов подмосковной Балашихи соблюдают введенный в регионе «масочный режим», многие носят перчатки. Также жители достаточно четко выполняют требование о соблюдении дистанции в 1,5 метра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди гуляют в парке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Весна. Плодовые деревья в цвету

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди гуляют в парке

Несмотря на продление режима самоизоляции до 31 мая, с приходом в регион более теплой погоды, число людей на улицах города выросло. Пешеходы встречаются в парках, на дорогах увеличилось число машин. Тем не менее, жители достаточно строго выполняют требования по ношению масок в общественных местах, например, в продуктовых магазинах и в городском транспорте. Зато в скверах и парках обычно стараются обходиться без них.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аллея в городе

В городе работают посты ДПС, проверяются пропуска и документы. Городские службы регулярно убирают территорию и ремонтируют лестницы и дорожки. Часто можно встретить спешащих курьеров служб быстрой доставки еды, хотя достаточно много кафе и ресторанов продолжают работать на вынос.