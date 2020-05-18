Кострома, 18 мая, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Детские сады в Костромской области могут посещать 800 детей. Об этом сообщает администрация региона. Учреждения дошкольного образования в области открыты не полностью и работают в режиме дежурных групп. При этом, до пандемии коронавируса в дошкольные образовательные организации области ходило около 37 тысяч ребят.

Наталья Диева ИА REGNUM Детская площадка

Сейчас попасть в садики могут дети, чьи родители заняты на неотложных работах или воспитывают их в одиночку. Остальным костромичам власти рекомендуют оставлять малышей на попечение родственников.

«Открытие детских садов — большой риск, который может спровоцировать всплеск заболеваемости. Я общаюсь с коллегами, региональными министрами — в принципе нет регионов, где открыты все детские сады. Все работают как мы — в режиме дежурных групп», — сказал директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов.

Количество дежурных групп с 11 мая увеличилось на 26, теперь их 70. В каждой из групп находится не более 12 воспитанников. У детей и персонала проверяют температуру тела, при допуске в дошкольное учреждение родителей просят предоставить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня, в том числе по коронавирусной инфекции.

Известно, что до 1 июня в области планируется открыть ещё 23 группы, которые смогут принять ещё 280 детей. Как только режим повышенной готовности будет снят, дошкольные учреждения начнут работать в обычном режиме.