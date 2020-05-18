Киев, 18 мая, 2020, 14:29 — ИА Регнум. На Украине СМИ и эксперты продолжают обсуждать информацию о том, что Киевская горгосадминистрация намерена закупить в Белоруссии 200 автобусов МАЗ на общую сумму 50,7 млн евро, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 мая.

Homoatrox Автобус МАЗ

Напомним, что сразу же после обнародования информации в СМИ народный депутат Верховной рады Александр Ткаченко, представляющий фракцию «Слуга народа», заявил, что в ходе тендера власти Киева выбрали предложение с ценой на 30% выше, чем у другого участника торгов и при этом дилера, с которым ранее не сотрудничали. Ткаченко постоянный дилер «МАЗтранссервис» предлагал за те же деньги не 200 автобусов, а 220.

Сегодня же экономист Павел Вернивский раскритиковал идею в принципе, в независимости от конкретного дилера, задавшись вопросом «есть ли предел этому идиотизму?».

«Кличко хочет купить для Киева 200 автобусов МАЗ! Это у нас аттракцион неслыханной щедрости, что мы уже белорусам помогаем выйти из кризиса?» — задается вопросом эксперт.

Специалист отмечает, что белорусы «компенсируют часть процентной ставки и кредит от белорусов дешевле, чем на украинскую технику», поэтому выбор поставщика по-своему логичный. Но при этом, подчеркивает Вернивский, очень удивительно, что «украинское государство настолько импотентно», что не может решить вопрос локализации производства в своей стране хотя бы частично.

«И вы ещё удивляетесь, почему в Украине растет эмиграция? Почему исчезают рабочие места? Да как они могут не исчезать, если такая фигня происходит в экономике?» — резюмировал экономист.