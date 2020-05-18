Обнинск, Калужская область, 18 мая, 2020, 22:09 — ИА Регнум. Более 1,5 млн рублей удалось выманить злоумышленнику у 71-летней жительницы Обнинска, сообщила 18 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

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Неизвестный мужчина позвонил пожилой женщине, представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России», сообщил о попытке несанкционированного списания денежных средств с её банковского счета. В результате преступных действий потерпевшей был причинен ущерб на крупную сумму.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Преступнику, когда он будет задержан, может грозить до десяти лет лишения свободы.